جولة أتوبيس الفن الجميل إلى المتاحف تبدأ من الغد.. ورش فنون ومسابقات ثقافية

ينظم أتوبيس الفن الجميل عددا من الجولات بالمتاحف المصرية هذا الأسبوع استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوم العالمي للمتاحف، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تتضمن الجولات تفقد مقتنيات المتاحف وتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال المشاركين، وتنطلق أولى الجولات غدًا الاثنين إلى متحف المركبات الملكية، بالتعاون مع مكتبة السلام العامة وتتضمن الجولة ورشة فنون تشكيلية للفنانة غادة عبدالنبي، بجانب عدة مسابقات ثقافية.

جولة إلى المتحف المصري بالتحرير

ويوم الأربعاء 29 مايو، تنظم جولة إلى المتحف المصري بالتحرير، تتضمن ورشة فنون تشكيلية للفنان مصطفى إسماعيل، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة العامة.

ويستقبل متحف المركبات الملكية جولة أخرى يوم الخميس 30 مايو بالتعاون مع جمعية تكاتف للأيتام، وتتضمن الجولة ورشة حكي حول تاريخ المركبات وتطورها تقدمها شريهان فتحي، وورشة فنون تشكيلية للفنان مصطفى إسماعيل.

وتقام الأنشطة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة جيهان حسن، ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تتضمن المشاركة في مهرجان الطبول وإقامة أول معرض كتاب بالشلاتين وعروض مهرجان نوادي المسرح والموسم المسرحي بجميع المحافظات وغيرها من الفعاليات.