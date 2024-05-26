عضو بـ«الأعلى للإعلام» تشيد بـ«القاهرة الإخبارية»: لديها رؤية واضحة ونقاط تميز

أشادت الدكتورة منى الحديدي، أستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالمحتوى الإعلامي الذي تقدمه قناة القاهرة الإخبارية، مشيرة إلى أنها تلعب دورا كبيرا في إبراز الجهود المصرية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في «7 أكتوبر».

توضيح الحقيقة للمشاهدين

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قناة القاهرة الإخبارية لها دور كبير في توضيح الحقيقة للمشاهدين، وهذا عامل مهم في التصدي لمحاولات التشويه التي يقدمها الإعلام الغربي، لأن نقل الحقيقة هو الفيصل في العمل الإعلامي.

وأشارت إلى أن القناة تمتلك شبكة مراسلين قوية على أرض الواقع، وتنقل الأحداث الحقيقية أول بأول، فهي قناة تنقل بعيون وعقل السياسة المصرية.

الرد على الادعاءات الغربية

ولفتت الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أهمية وجود إعلام يصل للآخر بلغته، للرد على ادعاءات الإعلام الغربي بلغته، لافتة إلى أن قناة القاهرة الإخبارية لديها رؤية واضحة، ونقاط تميز، ساعدتها على نقل الحقيقة، وتحقيق مكانة لائقة في مجال القنوات على المستوى الإقليمي.