فيلم بنقدر ظروفك لـ أحمد الفيشاوي يحقق 70 ألف جنيه خلال 24 ساعة

انطلق عرض فيلم بنقدر ظروفك للفنان أحمد الفيشاوي بدور العرض، لينضم لقائمة 6 الأفلام الأخرى، ويدخل في منافسة قوية على شباك تذاكر الإيرادات.

ايرادات فيلم بنقدر ظروفك

وقال مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم بنقدر ظروفك، حقق إيرادات بلغت 60 ألفًا و939 جنيهًا، خلال 24 ساعة، محتلا المركز الرابع في أول أيام عرضه.

قصة وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي حول الظروف الاقتصادية التي يتعرض لها الشباب في بداية حياتهم، من أجل الزواج وكيفية تخطي تلك المشكلات، وبناء حياة مستقرة، وتسيطر على الأحداث العديد من المفارقات الكوميدية داخل الحارة الشعبية.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ويوسف الأسدي، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أيمن مكرم.