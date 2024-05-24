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ارتفاع إيرادات فيلم أحمد الفيشاوي بنقدر ظروفك في ثاني أيام عرضه

كتب:

أميرة عزالدين
02:40 م | الجمعة 24 مايو 2024
فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك

ارتفعت إيرادات فيلم بنقدر ظروفك للفنان أحمد الفيشاوي في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وذلك ضمن منافسته في قائمة مكونة من 6 أفلام ما بين الأكشن والتراجيدي والكوميدي.

إيرادات فيلم بنقدر ظروفك في ثاني أيام العرض 

وكشف مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أن فيلم بنقدر ظروفك حقق إيرادات، أمس الخميس، بلغت 94 ألفًا و103 جنيهات، محتلا المركز الرابع في دور العرض السينمائية بارتفاع 30 ألف جنيه عن إيرادات أول أمس الأربعاء.

قصة وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل فى إتمام الزيجة.

ويشارك في بطولة فيلم بنقدر ظروفك عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، يوسف الأسدي، إلى جانب ضيوف الشرف وهو من إخراج أيمن مكرم.

 

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