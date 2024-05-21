قبل عرضه الليلة.. تعرف على قصة فيلم «بنقدر ظروفك»

ينطلق مساء اليوم العرض الخاص لفيلم «بنقدر ظروفك» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في إحدى دور العرض بالشيخ زايد قبل بدء طرحه في دور العرض السينمائية، غدًا الأربعاء 22 مايو.

أحداث فيلم «بنقدر ظروفك»

يتناول فيلم «بنقدر ظروفك» الحالات الاقتصادية والأزمات المترتبة عليها، ومدى تأثيرها على أبطال الفيلم، وكيفية تعاملهم معها وإيجاد حلول لها في إطار كوميدي.

تدور الأحداث حول حسن وملك اللذان يعيشان في حارة تحت خط الفقر ويشترون المواد التموينية بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

أبطال فيلم «بنقدر ظروفك»

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي. ويشرف على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.