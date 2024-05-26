قرى «حياة كريمة» تستقبل 8 مسارح متنقلة في الصيف لنشر الوعي والترفيه

انتهت وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة بشركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربي»، من تصنيع 8 مسارح متنقلة، تمهيدًا لتسليمها للهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار المرحلة الثانية لمشروع المسرح المتنقل، لاستخدامها في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

نشر الوعي

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، المسارح الثمانية، وأكد الوزير إيمان «الإنتاج الحربي» بأهمية التكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وتلبية احتياجاتها الصناعية، مؤكدًا أهمية المسارح المتنقلة في تنمية العقول، وتصحيح الأفكار المغلوطة، ونشر الوعي.

ولفت إلى أن الوزارة سبق وأن وردت 6 مسارح متنقلة لوزارة الثقافة، بنسبة تصنيع محلي 35%، موضحًا أن المسارح الثمانية الجديدة بنسبة مكون محلي أكثر من 75%.

مبادرة حياة كريمة

وأكدت وزيرة الثقافة، أنه سيتم تشغيل المسارح الثمانية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما سيتم تطوير ورفع كفاءة عدد من المسارح، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لتنظيم برنامج صيفي بقرى مبادرة حياة كريمة، تضم عروض مسرحية متميزة، ستعرض من خلال المسارح المتنقلة، مشيرة إلى أن تلك المسارح ستصل بالمنتج الثقافي للمناطق الأكثر احتياجًا، كما أنها ستكون بمثابة بيوت ثقافة متنقلة.

المسارح والمكتبات المتنقلة

ولفتت إلى أن المسارح والمكتبات المتنقلة، تسهم في حل أزمة نقص المنشآت الثقافية بالقرى والنجوع، وكذلك في قدرتها على إتاحة إقامة الأنشطة والفعاليات بأقل تكلفة ممكنة، والمساهمة الجادة في تحقيق الانتشار وتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، أن المسارح الجديدة يتم تجهيزها في أقل من ساعة ونصف بمحل إقامة النشاط، وأنه تم تدريب عدد من الفنيين بهيئة قصور الثقافة، على تركيب وتجهيز تلك المسارح المتنقلة في وقت قياسي.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على عقد اجتماعات بين مسئولي الوزارتين، لبحث مستجدات التعاون، والعمل على تنفيذها بكل دقة.