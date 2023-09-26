وزيرة الثقافة: تكلفة المسارح المتنقلة في القرى والنجوع 26 مليون جنيه

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنَّ مشروع المسارح المتنقلة يتكون من 6 مسارح متنقلة على عربات بتكلفة 26 مليون جنيه؛ تم تنفيذها مع وزارة الإنتاج الحربي، وتقدم الفنون المتنوعة من عروض سينمائية ومكتبات متنقلة وورش حكي وحرف تراثية في القرى والنجوع.

تنفيذ 26 مشروعا ثقافيا للطفل

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال جلسة «بناء الإنسان» ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًة «في مشروع أهل مصر تمّ تنفيذ 26 مشروعا ثقافيا للطفل، و12 ملتقى للطفل و12 ملتقى للمرأة الحدودية، إذ أن ذلك المشروع يقوم على فكرة دمج أبناء المناطق الحدودية مع أبناء المحافظات الأخرى لتنمية الوعي والانتماء والدمج بين أبناء الوطن الواحد، لإبقاء التواصل بينهم واستضافتهم في المحافظات المختلفة، مع التعرف على المشروعات القومية الكبرى التي تنشئها الدولة في المحافظات الأخرى.

مبادرة صنايعية مصر

أما عن مبادرة صنايعية مصر، قالت وزيرة الثقافة إنَّها مبادرة لتنمية الحرف التراثية والحفاظ عليها وتلقى رعاية رئاسية، إذ أنَّ تاريخ انطلاقها كان في عام 2019، مبينة أنَّه تمّ إقامة 3 دورات تدريبية وتخرج منها 123 شاب وشابه، حيث أنه بعد التخرج ينشئون مشروعات صغيرة خاصة بهم في الحرف التراثية، كما تساعدهم الوزارات مثل التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية في المشاركة في معارض الحرف التراثية، معبّرة عن أملها في انتقال هذه المبادرة الى المحافظات التي توجد بها حرف تراثية مشهورة.