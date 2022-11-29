المسارح المتنقلة تواصل فعالياتها في الصعيد.. محاضرات وعروض فنية وإنشاد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، كما تتواصل فعاليات المسارح المتنقلة بقرية العيساوية شرق بأخميم في محافظة سوهاج.

فعاليات المسارح المتنقلة بالصعيد

أنهى قصر ثقافة حسن فتحى برنامج المسارح المتنقلة بقرية الشيخ خليفة، وتضمن محاضرة بعنوان «إعلاء قيمة الوطن لدى الشباب»، عن قيمة الأوطان في النفوس والسنة النبوية، تحث على حب الوطن، ودور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والجهات السياسية والحكومية المعنيين بإعلاء قيمة الأوطان ومسؤولية الإنسان تجاه وطنه، بجانب عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

في فعاليات اليوم الثاني والأخير لبرنامج المسارح، عقدت محاضرة بعنوان «العلم في خدمة السلام والتنمية»، تناولت الحديث عن اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية، وأهداف اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، وأهمية العلم فى خدمة السلام والتنمية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال تنفيذ الفنان محمد إبراهيم، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

فعاليات المسرح المتنقل في سوهاج

تواصل الهيئة فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافي بقرية العيساوية شرق بأخميم، في إطار تنفيذ الفعاليات الثقافية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل العديد من الفعاليات، من بينها محاضرة ثقافية بعنوان «أهم المشروعات بحياة كريمة».

تحدثت المحاضرة، عن مشروعات المبادرة، التي تضمنت إقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة بالقرى، والعديد من الإنجازات الحيوية والخدمية بدائرة المركز، من إنشاء كباري وأسواق حضارية، ومجمعات خدمية ومواقف سيارات وتطوير مراكز الشباب وغيرها، تلاها أمسية شعرية، شارك بها نخبة من الشعراء والمبدعين.

وقدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية عرضا فنيا، وكوكتيل من أغانى الطرب الأصيل، بقيادة المايسترو خالد الحبشي، بجانب عرض لفرقة سوهاج للإنشاد الديني بقيادة المايسترو خالد حجو ومدير الفرقة محمد صلاح، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية ورسم على الوجوه، وورشة لتعليم الإكسسوار، كما أقيم معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين في مجالات الفنون والرسم والشعر والإلقاء وبتوزيع شهادات تقدير وجوائز نقدية للأطفال.