«ثقافة الشيوخ» تطالب بتطوير المسارح المتنقلة ووصولها لجميع القرى

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بمسارح وزارة الثفافة، خلال مناقشة محمد سعد الدابي وكيل اللجنة، لاقتراح برغبة، المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح الوزارة، في مواجهة الإرهاب الفكري.

أهمية مشروع قوافل المسارح المتنقلة

أكد عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أهمية مشروع قوافل المسارح المتنقلة، التي تصل للقرى، مع التوسع فيها لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مع عقد بروتوكولات بين وزارتي الثقافة والشباب، لاستغلال مراكز الشباب في العروض المسرحية.

وشدد «عزت»، على أهمية المحتوى المسرحي المقدم للشباب، لتقديم المفاهيم الوطنية وحب الوطن، والتعبير عن الهوية الوطنية، ووأد الفكر الإرهابي، منوها بأهمية تفعيل دور مسارح الدولة كافة.

ولفت إلى نجاح نموذج مسرحية «سينما مصر» للمخرج خالد جلال، التي عبرت بشكل جلي عن الدولة الوطنية المصرية والهوية الوطنية، قائلا: «لقد شاهدته أكثر من 10 مرات، وفي تقديري الشخصي، رغم عظمة العرض لكن الإمكانات كانت ضئيلة».

وقال نائب التنيسيقة، إن مسرحية المحاكمة للمخرج خالد جلال، تحدثت بشكل كبير عن مواجهة الدولة والصراع بين الدولة المدنية والسلطة الثيروقراطية.

وأشار إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إلى أن عروض مختلفة على المسارح المختلفة، لعل أبرزها خلال السنوات الخمس الماضية، عرض «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة لأكثر من 450 ليلة، ويعد من أهم العروض التي تتحدث عن أن الحب هو الذي يصنع العلاقه الإنسانية، وليس أي شيء آخر، كذلك العروض المهمة على مسرح الطفل.

وطالب النائب طارق تهامي عضو اللجنة، بضرورة إحياء وزارة الثقافة لنشاط مسرح الجامعة، قائلا: يجب أن يكون هناك تعاون متكامل بين مسرح الدولة ومسرح الجامعة، لافتا إلى أن مسرح الجامعة لم يعد محسوسا في دوره، رغم دوره السابق فى محاربة الإرهاب، فضلا عن أن طلاب الجامعات بحاجة إلى مكان للتنفيس عن رغباتهم وأفكارهم.

وأشار النائب أبو سريع إمام، إلى أن قصر ثقافة بنها جرى تجديده بملايين الجنيهات، وللأسف لم يجرِ استغلاله بالشكل المطلوب، مضيفا «لا يوجد محتوى وهو أمر غريب، لاسيما أن أبنائنا بالأرياف، فى حاجة إلى تفعيل قصور الثقافة لتقديم محتوى تنويري».

منتدى شباب العالم المسرحي

أكد الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ومخرج عرض منتدى شباب العالم المسرحي، أن من قدموا العرض أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، شباب في عمر 25 سنة، منهم طلبة جامعات.

وشدد الدكتور خالد جلال، على ضرورة تحفيز للشباب الجامعي وغير الجامعي، للانخراط في العمل المسرحي والإبداعي، قائلا: يجب الحرص في الحفاظ على الهوية المصرية، في مواجهة محاولات طمسها والذاكرة المصرية، وسنظل نحاول ولن نتوقف عن هذه المحاولات، لتحقيق المصلحة العليا للوطن.