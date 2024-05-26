«خارجية النواب» تثمن دور مصر في عودة المساعدات إلى الفلسطينيين

قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة إدخال المساعدات المصرية للفلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم يأتي نتيجة لجهود مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن الشأن الفلسطيني يأتي في أولويات السياسة الخارجية المصرية، وقد شهدت معظم دول العالم بهذا الدور في إطار الجهود المصرية الشاملة التي تضطلع بها مصر على المستويات السياسية والأمنية والدبلوماسية.

جهود مصرية لوقف إطلاق النار

وأكد «درويش» أن معبر رفح لم يغلق أبدا من الجانب المصري، ولكن احتلال الجانب الفلسطيني من المعبر لم يُمكّن المساعدات المصرية من الدخول، متابعا أن مصر تبذل جهودا حثيثة للوصول لوقف إطلاق النار ، ووقف العدوان الإسرائيلي الممنهج لتجويع الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم قسريا، ووقف سياسة الإبادة الجماعية وبدء مفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومن المعروف أن مصر وسيط نزيه وقائد إقليمي يحتذى به في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقتها والعالم.

قمة القاهرة للسلام

كما أوضح أن مصر دائما ما تتصدر الجهود الدولية في هذا الشأن، والتي تضمنت عقد قمة القاهرة للسلام عقب العدوان الإسرائيلي على غزة مباشرة، كما استبقت مصر الجهود الدولية للتحذير من الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تقترفها قوات الاحتلال، وبفضل القمة والجهود المصرية استطاعت مصر، وفق عمل جماعي إقليمي وعالمي، تصدرته مصر لتظل القضية الفلسطينية في واجهة الاهتمامات الدولية في مواجهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية التي فشلت في مهامها لتضليل الوعي العالمي.