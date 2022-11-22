وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأفق تنميتها.

لقاء على هامش منتدى الحضارات العالمي

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت»، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المقامة بالمغرب، المستجدات على الساحة اليمنية، والمخاطر الكارثية الناتجة عن الممارسات الحوثية الإرهابية خصوصا في المجال الاقتصادي والبيئي وانعكاسات ذلك على الأمن والاستقرار العالمي.

خطورة استهداف الميليشات الحوثية للمنشآت النفطية

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى خطورة استهداف المليشيات الحوثية الارهابية للمنشآت النفطية على الازمة الانسانية في بلادنا، والمخاطر المترتبة على تهديد خطوط الملاحة الدولية، لافتاً الى استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تعنتها وتصعيدها ورفضها لكل جهود ومبادرات السلام، وهو الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً حازماً لردعها ووقف مساوماتها بمستقبل الشعب اليمني، عبر تصنيفها كجماعة إرهابية ودعم قرارات وإجراءات السلطة الشرعية بهذا الخصوص.

دعم جهود السلام

بدوره، أكد وزير خارجية إسبانيا دعم بلاده لجهود السلام التي تراعاها الامم المتحدة، مجدداً موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ومساعيها في انهاء الحرب والحفاظ على أمن اليمن وحدته واستقراره.