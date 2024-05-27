علامة تظهر ليلا تدل على الإصابة بالسرطان.. توجه للطبيب فورا

مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ويتولد المرض الخبيث نتيجة حدوث انحراف في خلايا الجسم، إلا أنه بفضل التطور في أساليب الكشف المبكر عن السرطان والعلاجات أصبح هناك احتمالات كبيرة في شفاء الكثير من الحالات وتحسنها، وفقًا لما ذكره موقع healthline.

عرض ليلي يدل على الإصابة بالسرطان

يُعد التشخص المبكر للسرطان أولى خطوات تسريع عملية الشفاء وتجنب تدهور الحالة، حسبما أقرته الهيئة الدولية لبحوث السرطان، لذا يجب الانتباه إلى عدة أعراض تشير إلى الإصابة بالسرطان، من ضمنها عرض يحدث في الليل فقط، نستعرضها في التالي:

التعرق الليلي الغزير جدا، والذي يحدث أثناء النوم ويبلل ملابس النوم والفراش، على الرغم من النوم في بيئة باردة.

النزيف أو الكدمات غير المبررة.

ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم.

صوت أجش أو سعال لا يزول.

عسر الهضم المستمر وحرقة المعدة.

مشكلات في التبول.

فقدان الشهية.

ويضيف الدكتور فؤاد عبدالشهيد، استشاري جراحة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك أعراضا أخرى تدل على الإصابة بالسرطان كحدوث تصبغات جلدية مفاجئة وصعوبة التنفس وبلع الطعام، فضلًا عن الشعور بالإعياء والتعب الشديدان، لذا ينبغي في حالة ملاحظة تلك الأعراض التوجه الفوري إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد العلاج المناسب حسب طبيعة كل حالة.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسرطان؟

ويمكنك وقاية نفسك من الإصابة بمرض السرطان من خلال اتباع مجموعة من النصائح العامة، أهمها الحفاظ على وزنك من خلال تناول الطعام الصحي المفيد وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، مع ضرورة الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض لآشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة.