وفاة المغنية الأمريكية الشابة كات جانيس بعد صراع مع مرض السرطان

غيب الموت، صباح اليوم، المغنية الأمريكية كات جانيس، عن عمر ناهز 31 عامًا، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان منذ فترة، وانتشر في العظام والأنسجة الرخوة، حسبما أعلن موقع «نيو يورك تايمز».

وفاة المغنية كات جانيس

وتحول الحساب الخاص بالمغنية كات جانيس، على «إنستجرام»، إلى دفتر عزاء.

اكتشاف إصابة المغنية كات جانيس بالسرطان

أعلنت المغنية كات جانيس إصابتها بالمرض، بعدما اكتشفت ورما فى رقبتها بشهر مارس 2022، وفي يوليو 2022، خضعت لعملية جراحية ثم العلاج الكيميائي والإشعاعي، وتعافت، لكن المرض عاود مهاجمة جسدها في 2023.

آخر أعمال المغنية كات جانيس

طرحت كات جانيس أغنية «Dance You Outta My Head»، وحققت تحو 2 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وهي آخر أعمالها الغنائية.