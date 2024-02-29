رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وفاة المغنية الأمريكية الشابة كات جانيس بعد صراع مع مرض السرطان

كتب:

ضحى محمد
11:21 ص | الخميس 29 فبراير 2024
المغنية الشابة كات جانيس

المغنية الشابة كات جانيس

غيب الموت، صباح اليوم، المغنية الأمريكية كات جانيس، عن عمر ناهز 31 عامًا، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان منذ فترة، وانتشر في العظام والأنسجة الرخوة، حسبما أعلن موقع «نيو يورك تايمز».

وفاة المغنية كات جانيس

وتحول الحساب الخاص بالمغنية كات جانيس، على «إنستجرام»، إلى دفتر عزاء.

اكتشاف إصابة المغنية كات جانيس بالسرطان

أعلنت المغنية كات جانيس إصابتها بالمرض، بعدما اكتشفت ورما فى رقبتها بشهر مارس 2022، وفي يوليو 2022، خضعت لعملية جراحية ثم العلاج الكيميائي والإشعاعي، وتعافت، لكن المرض عاود مهاجمة جسدها في 2023.

آخر أعمال المغنية كات جانيس

طرحت كات جانيس أغنية «Dance You Outta My Head»، وحققت تحو 2 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وهي آخر أعمالها الغنائية.

اقرأ المزيد:

أحمد سلامة: هتابع «صيد العقارب» في رمضان.. وغادة عبدالرازق فنانة متميزة

ابنة أخت فنانة شهيرة.. 7 معلومات عن إلهام صفي الدين بطلة إمبراطورية ميم

فنانة راحلة ترشحت لدور «زينب» في فيلم الحفيد قبل كريمة مختار.. من هي؟

فنانة بريطانية شهيرة تغني «فلسطين حرة».. كيف رد يهود ويلز؟
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.