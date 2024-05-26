خدمات نقابة المهن العلمية للأعضاء: مصايف وعضوية مخفضة وخدمات طبية

تقدم نقابة المهن العلمية خدمات متنوعة ومختلفة لأعضائها، سواء مصايف أو عضويات مخفضة للنوادي، أو تراخيص مزاولة المهنة، في إطار دورها الخدمي، بالإضافة إلى عمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية يستطيع من خلاله العضو معرفة ما عليه من مسحقات مالية للنقابة والاشتراك فى خدمات المصايف ومعرفة تفاصيل المعاش، وآخر الدفعات التي جرى إضافتها إلى حسابه البنكي أو عن طريق الحوالات.

مصايف نقابة المهن العلمية

أعلنت نقابة المهن العلمية عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أسعار مصايف النقابة لعام 2024، موضحة أن الحجز هذا العام بخصومات تصل إلى 50%، ومتوافر شقق مصيفية للنقابة في 3 مدن منهم «مرسى مطروح، الاسكندرية، الساحل الشمالي».

وأوضحت النقابة، أن الحجز متاح بمقر النقابة العامة بالقاهرة وفروع النقابة المخنلفة بالجمهورية، وجاءت أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف الإسكندرية كالتالي:

بينما جاءت أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف مطروح كالتالي:

أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف الساحل الشمالي (قرية مراقيا) كالتالي:

خدمات نادي القطامية لأعضاء المهن العلمية

كما أعلنت نقابة المهن العلمية، في إطار الخدمات التي تقدمها للأعضاء، عقد بروتوكول تعاون مع نادي القطامية بتروسبورت الرياضي، بتقسيط يصل لخمس سنوات بدون فوائد للأعضاء، وتشمل العضوية الزوج والزوجة و3 أبناء أقل من 21 عاما، منوهة بأن النادي يعتبر من أكبر أندية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

كما توفر نقابة المهن العلمية، خدمات طبية للسيدات من الأعضاء، بالتعاون مع عدد من المستشفيات، للكشف مجانا، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المجانية، ويجري الإعلان بشكل دوري، عن الخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة عبر الصفحة الشخصية.