طريقة عمل الشعرية باللبن في خطوات بسيطة.. عشاء لذيذ لأطفالك

الشعرية باللبن حلوى شعبية يحبها الكبار والصغار، لما تتميز به من مذاق لذيذ وفوائد صحية، ولما تحققه من شعور بالشبع والطاقة، لذا تبحث ربات البيوت على طريقة عمل الشعرية باللبن بطريقة سهلة وخطوات بسيطة، لإعدادها لأطفالها في وجبة العشاء.

يُمكن للسيدات تحضير الشعرية باللبن في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 15 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل حلوى الشعرية باللبن

المكونات:

1 كوب من الشعرية.

مقدار كوب ونصف من اللبن.

1/4 كوب من السكر.

1 ملعقة صغيرة من القرفة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/4 كوب من المكسرات المفرومة حسب الرغبة: الجوز، الفستق، اللوز، الكاجو.

مقدار ربع كوب من الزبيب.

طريقة تحضير الشعرية باللبن