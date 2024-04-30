تحذير من إضافة اللبن إلى العصائر.. 6 أمراض تهدد صحتك

اللبن من المنتجات الغذائية التي يفضل الكثيرون تناولها، فضلًا عن إضافة ربات المنزل له إلى بعض أنواع من الفواكهة لتحضير العصائر، ولكن ما لا تعرفه الكثير من الأمهات أن إضافته إلى الفاكهة يؤدي إلى حدوث تفاعل يتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض.

هل العصير مع اللبن مضر؟

عنصر البوتاسيوم في بعض الفاكهة تفاعله مع اللبن يسبب الحساسية، خاصةً للأشخاص الذين يُعانون من حساسية اللاكتوز، وهو ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ عبر أن الفاكهة بصفة خاصة الجوافة أو الموز أو الفراولة إضافة اللبن لها قد يؤدي إلى تكوين حصوات على الكلى، وبسبب حدوث التفاعل بينهما ويسبب الإصابة بالحساسية.

ما التأثير على الجسم بخلط اللبن مع العصير؟

وأضاف بعض الأمراض التي يمكن أن يسببها إضافة اللبن إلى هذه الفواكه، وتتمثل في التالي:

انسداد الحالب بسبب وجود الأملاح في اللبن والفواكه.

حدوث تغيرات كيميائية في الجسم.

الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل القئ والإمساك أو الإسهال.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

زيادة السعرات الحرارية والدهون في الجسم.

البروتينات في الفواكه والأحماض في اللبن يؤدي إلى تكون الأنزيمات في الدم والتأثير على الشرايين.

متى تكون عصائر الفواكه باللبن مضرة للجسم؟

وأكد «ناجي» أن الفواكه مع اللبن ليست في كل الأحوال مضرة، فهي في حالة الفواكه ذات الفيتامينات والأحماض العالية فقط أو في حالة إصابة الجسم بالحساسية، مؤكدًا أن الأشخاص العاديين تعمل أجسادهم على موازنة ومعادلة الأملاح والمعادن مما يقلل من فقدان القيمة الغذائية للفواكه، لكنه يجب الحد في كل الأحوال من تناول اللبن مع الفواكه سواء في صورة عصير أو تناولهما مباشرةً لعدم التأثير على الفيتامينات الموجودة في كلاهما.