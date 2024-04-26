هل تسخين اللبن في الميكروويف خطر؟.. مخاوف وحقائق

الحليب من المشروبات الأساسية التي لا يستغنى عنها الإنسان طوال حياته، نظرًا لقيمته الغذائية العالية والفوائد التي يحققها للجسم، وقد يواجه البعض مشكلات عند تسخينه، خاصة في إطار نشر بعض الأبحاث والدراسات التي تفيد بأن تسخينه في الميكروويف ضار، لذا نجيب في التقرير التالي عن تساؤلات: هل يمكن تسخين اللبن في الميكروويف؟ وهل يسبب يسبب ذلك أضرارا على الصحة؟

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أنها توصلت بحث أجرته أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي لا يجب تسخينها في الميكروويف منها اللبن، لأن هذا يسبب فقدان اللبن كثير من خصائصه وقيمته الغذائية، فضلًا عن القضاء على البكتيريا المفيدة النافعة به وتسببه في أضرار على صحة الإنسان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي».

هل يُمكن تسخين اللبن في الميكروويف؟

على العكس من ذلك، نفي الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة ما تناوله هذا التقرير، قائلًا: «طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن تسخين وطهي الطعام والمشروبات في الميكروويف من الطرق الآمنة على صحة الإنسان»، مضيفًا ان الضرر الوحيد يحدث عند تسخين السوائل في درجة حرارة عالية ما قد يسبب انفجار السائل نتيجة الضغط على سطحه والتسبب في حروق.

أضرار تعريض الطعام للنار مباشرة

وأضاف جمال في تصريح لـ«الوطن»، أنه لا صحة كذلك لفقدان اللبن قيمته الغذائية عند تسخينه في الميكروويف، موضحًا أن استخدام الميكروويف في الطهي قد يكون أكثر أمانًا عن تعريض المواد الغذائية للنار مباشرة، كما يفعل البعض عند تسخين العيش أو الشواء، متابًعا: «يتسبب طهى الغذاء على النار بشكل مباشر في تكوين بعض المركبات الضارة كالمركبات الأمينية الحلقية التي تسبب أضرار خطيرة على صحة الجسم، كالالتهابات، وصولًا إلى السرطان».