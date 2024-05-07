4 طرق سهلة لاكتشاف الزبدة المغشوشة.. الطبيعية تدوب في إيدك

هناك بعض الطرق التي من خلالها يمكن لربات البيوت معرفة إن كانت الزبدة فلاحي وطبيعية 100% وآمنة للاستخدام، أم أنها مغشوشة ومخلوط بها مواد غير طبيعية، بحسب ما أوضحت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء.

طرق كشف الزبدة الطبيعية والمغشوشة

أوضحت «مي»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، والمُذاع على شاشة «dmc»: «مفيش أي بيت يقدر يستغنى عن الزبدة، بالتالي لا بد من اختبارها للتأكد من سلامتها، وأهم طرق الكشف عنها على الإطلاق، من خلال الرائحة الفواحة والمميزة، التي لا بد أن نشمها بقوة عندما توضع على النار، وليس قبل ذلك، وإلا كانت مغشوشة بالتأكيد».

وأكدت: «الزبدة الطبيعية تحتاج إلى درجة حرارة ليست مرتفعة للغاية لتنصهر، أي أنها ممكن تسيح بمجرد لمسها بسبب درجة حرارة اليد، وبالتالي المخلوطة أو المغشوشة عند لمسها ممكن تتفتت، لكن لن تذوب ذوبان الزبدة الطبيعي».

اختباران لكشف الزبدة بسهولة

وتابعت: «اختبار آخر لاكتشاف الزبدة المغشوشة، وهو وضع قطعة في كوب ماء مع استمرار التقليب، فإن تعكر الماء وتحول للون اللبن فالزبدة مغشوشة، أما إن ظلت متماسكة فهي طبيعية وآمنة، أو من خلال الطعم والنكهة فإن تركت بواقي مادة دهنية في الفم فهي مغشوشة بعكس الطبيعية التي تذوب بالكامل بالفم، كما يمتصها الجلد بسهولة بعكس المغشوشة تترك بواقي عند فردها على اليد».