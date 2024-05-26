لبحث التعاون المشترك.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ شمال سيناء

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك، والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة المختلفة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.