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لبحث التعاون المشترك.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ شمال سيناء

كتب:

محمد عيسى
05:13 م | الأحد 26 مايو 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم  اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك، والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة المختلفة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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