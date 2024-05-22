وزير السياحة يبحث آليات دعم التعاون المشترك مع نظيره العماني

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، سالم محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وآليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، على هامش زيارة الوزير الحالية لمدينة مسقط، للمشاركة في الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي انعقد اليوم.

أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياسة

تبادل الوزيران استعراض كل منهما لمستجدات صناعة السياحة، والخطط المستقبلية لتنميتها والنهوض بها، وأبرز التحديات التي تواجهها.

وأكد الوزيران العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين، وتبرزها أوجه التعاون المختلفة في عدة مجالات، منها مجال السياحة والآثار.

تحسين التجربة السياحية في مصر

استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية، التي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر.

وأشار الوزير إلى الزيادة التي شهدتها مقاعد الطيران الوافدة لمصر، ولا سيما في ظل برنامج تحفيز الطيران الذي ساهم في زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تحدث عن حوافز تشجيع الاستثمار الفندقي التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، التي من المقرر إطلاق العمل بها قريبا، لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، على الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما بناء أو تشغيل منشآت فندقية جديدة، موضحا أن هذه الحوافز تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة، والاستحواذ على غرف مغلقة.

وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي جرى افتتاحها، أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023، بلغ 14209 غرف، لافتا إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة حوالي 15 الف غرفة خلال عام 2025، مستعرضا بإيجاز أهم المنتجات السياحية التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها.

كما أعرب الوزير العماني عن خطط بلاده لدفع سبل الاستثمار، خاصة الاستثمارات الفندقية والسياحية خارج العاصمة مسقط.