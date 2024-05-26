أمينة الفتوى: المطلقة تستأذن طليقها قبل السفر للحج في هذه الحالة (فيديو)

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: «كانت تجهز هي وزوجها للحج، لكنه مات فجأة، فهل يجوز للمرأة في فترة العدة الذهاب للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج؟».

هل يجوز أن تخرج المرأة دون علم زوجها؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «العدة مدة تتفجع فيها على زوجها، خاصة في حالة الوفاة، ولا يجوز أن تخرج من المنزل إلا للضرورة، ولابد أن تبيت في منزل الزوجية».

وتابعت: «كانت مجهزة السفر مع زوجها، لكنه توفى، ولو لم تسافر ستضيع عليها الفلوس، يبقى الحل هنا أنها تسافر لأن الشرع الحنيف أمرنا بحفظ المال».

عدة الطلاق

وأضافت: «عدة الطلاق، لو كان رجعيا فهي في حكم الزوجة، فلابد أن تستأذن زوجها قبل السفر للحج، لأنّ الطلاق الرجعي هو معناه أنها طلقت مرة أو اثنين، فيجوز للزوج مراجعة زوجته في فترة العدة، ويحق له ردها دون الرجوع إليها».