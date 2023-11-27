عالم أزهري يوضح مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن (فيديو)

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة في حال إنها طلقت أو مات عنها زوجها، يجب عليها المكوث في البيت للعدة، طالما الزوج عقد عليها ودخل بها.

وأوضح سلامة، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «المرأة الكبيرة في السن يمكن أن يطلقها زوجها، أو مات عنها زوجها أو طلبت الخلع، وهنا تختلف إذا كانت مطلقة كبيرة السن، لو كانت المرأة المتوفى عنها إذا كانت حامل سواء كبيرة السن أو صغيرة، فتكون مدة العدة وضع الحمل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

«أبو اليزيد»: المرأة الكبيرة لها عدة 4 أشهر و10 أيام

وأضاف: «المرأة الكبيرة فى السن حتى لو سنها 80 سنة، فلها عدة 4 أشهر و10 أيام، فالأمر واحد وواجب عليها الإحداد ولا تخرج من البيت إلا لضرورة ولا تتزين خلال هذه الفترة»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ».

«أبو اليزيد»: المطلقة كبيرة السن أيضا لديها

وتابع: «المطلقة كبيرة السن أيضا لديها عدة سواء انقطع عنها الطمث أو لم ينقطع، وهى فى سن انقطاع العادة الشهرية، عدتها 3 شهور قمرية وليست شمسية، ويحق لها الزواج من زوج آخر سواء طلاق بائن أو رجعي».