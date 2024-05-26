«النيابة الإدارية» تستقبل وفدا رفيع المستوى من «التخطيط» لتعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عصر اليوم الأحد وفدًا رفيع المستوى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي ضم كل من: المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، المستشار محمد أبازيد، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية، وأسمه علي، المساعد الفني لمساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي ومدير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي.

الحضور من جانب النيابة الإدارية

جاء ذلك، بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد المعطي، عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشارة منار عبد العزيز، عضو وحدة التحول الرقمي.

سُبل التعاون المشترك

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان تعزيز سُبُل التعاون المشترك، وما تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من دعمٍ لتنفيذ رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي عبر حِزمةً من المشروعات التي ستسهم بشكل أساسي في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وفق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».