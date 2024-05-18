لجنة من وزارة التخطيط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكفر الشيخ

تابعت لجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة كفر الشيخ اليوم، أعمال المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، حيث قامت بالمرور على أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة كفر الشيخ، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية.

متابعة أعمال التطوير بمدينة كفر الشيخ

ومن جانبه، تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مرور لجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الأعمال والإنشاءات التي تجرى بطريق صلاح سالم، من رفع كفاءة الشارع بداية من ميدان النصر وحتى ميدان بيع المصنوعات، وكذلك قامت اللجنة بالمرور على أعمال التجميل بشارع عبد الهادي راضي، بعد الانتهاء من جميع أعمال رفع كفاءة الشارع.

ومن ناحية أخرى، قامت لجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمرور على أعمال الإنارة بمحور الزهيري بمنطقة القنطرة البيضاء، وكذلك أعمال رفع كفاءة الإنارة بطريق ناجي شتلة.

واختتمت اللجنة مرورها على المنطقة اللوجستية بسخا، حيث تم المرور على الإنشاءات التمهيدية لكوبري سخا الجديد، الذي سيربط شرق كفر الشيخ وغربها، عن طريق «سخا - محلة موسى»، مروراً بطريق صبري القاضي، وحتى بداية طريق دسوق المزدوج الجديد.

استمرار أعمال رفع كفاءة جميع الشوارع والميادين

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ أعمال التطوير التي تجرى بعاصمة المحافظة، من رفع كفاءة جميع الشوارع والميادين، وكذلك أعمال زيادة المسطحات الخضراء، بجانب أعمال رفع منظومة كفاءة النظافة والتجميل، وصيانة شبكة الكهرباء أولاً بأول، تعتبر أكبر خطة استثمارية تم تنفيذها على مدار السنوات السابقة، في طفرة لرفع كفاءة جميع الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لتقديم خدمة أفضل لجميع المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية بمدينة كفر الشيخ أوقات الذروة.