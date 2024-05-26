توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة.. سقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس يجمع ما بين الشتاء والصيف، فعلى أثر استمرار ارتفاع درجات الحرارة الاثنين، تنخفض تدريجيا يوم الثلاثاء، ويصاحبها أمطار ورياح.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس معتدلا ليلاً على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

سقوط أمطار وهبوب رياح خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأضافت أنه تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفق بيان هيئة «الأرصاد» كما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 27-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 28-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 29-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.