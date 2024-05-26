«الأرصاد» تحذّر سكان السواحل الشمالية من طقس الساعات المقبلة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سكان شمال البلاد من تدهور الرؤية الأفقية في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بسبب سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق المختلفة.

انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق

واوضحت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها، أنّ سرعات الرياح الشمالية الغربية اليوم على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تصل إلى 42 كيلومترا في الساعة، وتصبح مثيرة للرمال والأتربة في الساعات المقبلة، كما تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمفتوحة والقريبة من المناطق الصحراوية، لذا يجب على السائقين توخي الحذر خلال القيادة، وعلى أصحاب الأمراض الصدرية تجنب الخروج من المنزل حافظا على سلامتهم.

سرعات الرياح اليوم

- متوقع أن تكون سرعة الرياح على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، 26 كيلومترا في الساعة.

- متوقع أن تكون سرعة الرياح ، علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سرعتها إلى 26 كيلومترا في الساعة.

- السواحل الشمالية الغربية، تصل سرعاتها إلى 42 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتعمل على انخفاض الرؤية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بسرعة 28 كيلومترا في الساعة.

- جنوب وشمال ووسط الصعيد، بسرعة 26 كيلومترا في الساعة.

- تنشط الرياح بسرعة 30 كيلومترا في الساعة على منطقة شمال الصعيد، ويكون الطقس مشمس خلال فترات النهار على جميع الأنحاء.