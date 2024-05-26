تضرب البلاد بعد ساعات.. لماذا تستمر الأمطار الرعدية خلال فصل الربيع؟

مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية منذ يومين، شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتوقعت الأرصاد أن حالة الطقس ستشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة، ما يدعونا للتساؤل حول سبب سقوط الأمطار خلال فصلي الربيع والصيف.

أمر طبيعي يحدث في بعض السنوات

الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضح أن سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من سواحل مصر الشمالية أو جزء من شمال البلاد خلال هذا التوقيت من العام خلال فصل الربيع أمرا طبيعيا يحدث في بعض السنوات نتيجة مرور بعض المنخفضات الموجودة في طبقات الجو العليا.

وفيما يخص سبب سقوط الأمطار الرعدية اليوم تحديدًا، يقول القياتي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يوجد منخفض جوي دخّل مصر من الصحراء الغربية ومرّ من ناحية الغرب للشرق، ومع مرور هذا المنخفض تظهر كتل هوائية شمالية في بعض الأحيان قادمة من أعلى البحر المتوسط تجلب معها بعض الهواء الرطب الذي يعمل على تبريد طبقات الهواء العليا إذا تصادف وجوده مع وجود المنخفض الجوي، وبالتالي بدأت السحب تتكاثف ما يسبب تساقط الأمطار.

هل تصل الأمطار الرعدية إلى القاهرة؟

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي ظهر في طبقات الجو العليا في القطاع الغربي من الجمهورية مثل بعض مناطق شمال الصحراء الغربية ومناطق من أقصى غرب، وبالتالي تهيأت الظروف لتكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة المتوقع معها سقوط أمطار خفيفة في أغلبها وقد تصل إلى رعدية في بعض الأحيان نتيجة الفرق الكبير بين درجات الحرارة على سطح الأرض ودرجات الحرارة في طبقات الجو العليا، مؤكدًا أن الأمطار الرعدية لن تصل إلى القاهرة.