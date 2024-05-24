حالة الطقس غدا السبت.. أجواء حارة نهارا ورياح على الأنحاء كافة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات الليل يسود طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الرياح هي الظاهرة الوحيدة والمؤثرة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا السبت

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا السبت، وفق بيان هيئة «الأرصاد» كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.