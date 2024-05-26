انخفاض جديد في أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثالثة على مدار اليوم، إذ سجل جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في التعاملات المسائية 3100 جنيه بدلًا من 3105 جنيهًا و3110 جنيهات في منتصف التعاملات و3115 جنيهًا في التعاملات الصباحية للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، إي إجمالي انخفاض بـ15 جنيها.

ونرصد في السطور التالية أسعار الذهب الآن في التعاملات المسائية، لجميع الأعيرة بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24، جاء بـ4543 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية سجل 2657 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 سعر 2067 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية جاء بـ24800 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا، الأونصة بـ2334 دولارًا.