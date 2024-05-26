تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 26-5-2024.. «اعرف آخر تحديث»

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد 26-5-2024، تراجعًا في محال الصاغة المصرية، فيما تراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، ليسجل 3110 بدلا من 3115 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأحد في محال الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وحسب نوع العيار.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3554 جنيهًا للبيع دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3110 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة، نحو 2666 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2073 جنيهًا للبيع دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24 ألفا و880 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2334 دولارًا للبيع