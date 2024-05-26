أخطاء ترتكبها السيدات عند انخفاض أسعار الذهب.. نصائح مهمة قبل الشراء

مع انخفاض أسعار الذهب، يقبل الكثيرون على شرائه خاصة خلال الفترة التي تشهد موسم الأفراح قبيل عيد الأضحى المبارك، ولكن قد تقع بعض السيدات في أخطاء أثناء التسرع في عملية الشراء، ولذا قدم وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، نصائح للسيدات قبل شراء الذهب في ظل انخفاض أسعاره.

أخطاء عند شراء الذهب

وقال مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات: «الناس بيكون تركيزها كبير أنها تشتري والأسعار منخفضة عشان تكون المصنعية قليلة وميتكلفوش، وبيعملوا أخطاء كتيرة بتأثر على الدهب».

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن رغبة السيدات في شراء الذهب تزداد في حالة الانخفاض، مما قد يوقعهن في خطأ شراء ذهب غير مطابق لمواصفات الجودة العالمية أو ذهب غير أصلي، وفي هذه الحالة يتعرض الذهب للصدأ بسرعة: «بيبقى في استعجال في الشراء والسعر منخفض، وده شيء ممكن يخلينا نقع في أخطاء، أن الدهب ميكونش أصلي مثلًا»، لذا نصح «واصف» بالانتباه حتى لا يخدع البائع الأشخاص الذين يغريهم لمعان المعدن الأصفر، ولا يسألون عن مواصفات الجودة اللازمة ومنها ختم الدمغة المصرية.

وأكد أنّ هناك خطأ آخر قد تقع فيه السيدات وهو شراء ذهب مخلوط بمعادن ومكونات أخرى دون الانتباه لذلك، لذا نصح بالتأكد من الذهب من خلال اختبار المغناطيس والماء، والشراء من أماكن تمتلك سجلًا تجاريًا ورخصة ضريبية.

ونصح مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات بالانتباه وعدم الوقوع في خطأ شراء أوزان خفيفة: «هو أمر عادي بيحصل، لكن مينفعش أن تبقى دي الرغبة لمجرد انخفاض الأسعار، لأنه مع الارتفاع في الأسعار بعد كده هيبقى سعر بيعها منخفض بسبب الخسارة في المصنعية».

بيع الذهب في حالة الانخفاض

التسرع بالبيع عند انخفاض أسعار الذهب خوفًا من زيادة الخسائر أمر لابد من الابتعاد عنه أيضًا، لأنه لا يجب التعامل مع الذهب كمضاربة بالشراء والبيع، لأن الأسعار تتغير سريعًا، فيجب تحديد البيع والشراء بحسب الحاجة، وليست موجه الانخفاض خوفًا من الخسارة أو تفويت فرصة تحقيق المكسب أو توسع الخسائر، لأن سوق الذهب دائمًا متغير.