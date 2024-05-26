تراجع جديد في أسعار الذهب الآن بمصر.. اعرف عيار 21 وصل كام

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات للمرة الثانية ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة، 3105 بدلًا من 3110 جنيهات منذ ساعات قليلة وبدلًا من 3115 جنيهًا منذ بداية التعاملات أي بإجمالي انخفاض 10 جنيهات، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

ونرصد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 26-5-2024 الآن، بالنسبة لجميع الأعيرة والجنيه الذهب، بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء الآن في مصر، بـ3549 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، سجل 2661 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2070 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن، جاء بـ24840 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميا، الأونصة بـ2334 دولارًا.