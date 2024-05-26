لاعبا التجديف ببورسعيد يحصدان البرونزية في كأس العالم البارالمبي بسويسرا

حصد لاعبان بنادي التجديف في بورسعيد الميدالية البرونزية للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم للتجديف البارالمبي بسويسرا .

وتألق اللاعبان الدوليان علي الزيني ومروة عبدالعال، لاعبا التجديف ببورفؤاد، في تحقيق إنجاز تاريخي للرياضة المصرية بحصد أول ميدالية برونزية للمنتخب المصري في سباق القارب الزوجي المختلط مسافة 2000 متر وحصولهم على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية على مستوى دول العالم.

أول ميدالية عالمية للتجديف البارلمبي المصري

والجدير بالذكر أن هذه الميدالية تُعد أول ميدالية عالمية في تاريخ التجديف البارلمبي المصري.

وأعرب المهندس أحمد رضوان، عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط، عن سعادته بما حققه الأبطال كعادتهم من إنجازات مميزة على المستوى الدولي رفعوا بها اسم مصر عاليًا، متمنيًا لهم التوفيق بدورة الألعاب البارالمبية 2024، كما هنأ الاتحاد المصري للتجديف على هذا الإنجاز المشرف، وشكر الجهاز الفني ببورفؤاد بقيادة أحمد قوطة على مجهوداتهم للوصول لهذا المستوى.

اللاعبان شاركا في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024

يذكر أن ثنائي أبطال بورفؤاد سيشاركان بدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 والتي تأهلا لها بعد حصولهم على ميدالية ذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس .