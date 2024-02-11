اتحاد التجديف يكشف تفاصيل كأس مصر.. «فاز به نادي القناة»

كشف الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، تفاصيل بطولة كأس مصر للتجديف بمحافظة الإسماعيلية، موضحًا: «شارك 500 لاعب وعدد كبير من أندية مصر والبطولة أقيمت في بحيرة التمساح».

بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية

وأضاف «النوري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «شارك في البطولة 14 نادٍ من الإسماعيلية وأسوان والأقصر والقناة والقاهرة، وجميع المحافظات شاركت على مدار 3 أيام في التصفيات للمنافسة على التأهل إلى الأدوار النهائية».

وتابع رئيس الاتحاد المصري للتجديف: «تواكب مع هذه البطولة بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وفي بطولة كأس مصر للتجديف شهدنا أكثر من 70 سباق رجال وسيدات».

استعدادات على مدار العام

وواصل: «نادي القناة حصل على البطولة ثم اتحاد الشرطة وبعد ذلك المعادي، وهناك أيضا نادي الكهربا والمصري والأقصر وأسوان، والاستعدادات تكون على مدار العام من التدريبات المستمرة».