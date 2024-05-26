بلال الدوي: إسرائيل تعيش موجة خلافات.. والصحافة تصف نتنياهو بـ«نملة تصارع فيل»

أكّد الكاتب الصحفي بلال الدوي، أن ما يحدث في إسرائيل هو تطور جديد، بدأ بنشر فيديو مروع من قبل أحد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، يحتوي على كلام خطير، وكان سببًا في اجتماع استثنائي لمسؤول ملف التفاوض في جيش الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي.

انقسام في إسرائيل بين نتنياهو والجيش

وأشار «الدوي»، خلال لقاءه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، إلى أنّ نجل نتنياهو الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، نشر هذا الفيديو على تطبيق «تليجرام»، واعتبر البعض أن هذا الفيديو يشكل اتهامًا لنتنياهو، مما دفع القادة في الجيش إلى عقد اجتماع، مؤكدًا وجود انقسام في إسرائيل بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.

الخلافات في إسرائيل وصلت إلى مرحلة خطيرة

وأوضح أن الخلافات في إسرائيل وصلت إلى مرحلة خطيرة، بعدما وصفت الصحافة الإسرائيلية نتنياهو بأنه «مثل نملة تصارع فيل»، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية، بصق رئيس وزراء الاحتلال في البئر الذي يشرب منه، أي الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن جميع العسكريين السابقين، يدعمون وقف إطلاق النار والاتفاق على صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.