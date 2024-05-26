أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري تجاه فلسطين يحسم الرد على شائعات إسرائيل وcnn

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار، والتأكيد على الموقف المصري في مضمونه هو نفي للشائعات التي انتشرت على CNN، بل وأكد الرئيس موقف مصر في ظل الضغوط التي تحدث في الفترة الحالية، مضيفا أن تأكيد الموقف المصري المتمثل في دعم جنوب إفريقيا والانضمام لموقفها مع محكمة العدل الدولية يجدد الإشارة إلى الثبات المصري تجاه القضية، وهو نفي صريح لكل الشائعات التي تحاول إسرائيل ترويجها.

مصر تؤكد مكانتها في المعادلة الأمنية والسياسية

وأوضح «عاشور» في تصريح لـ«الوطن»، أن الإعلان عن ثبات الموقف المصري حتى الآن هو رسالة للأطراف الإقليمية والدولية مفادها بأن مصر تؤكد مكانتها في المعادلة الأمنية والسياسية، وتفرض سيطرتها أمام كل من يريد التدخل في القضية الفلسطينية كونها هي المفتاح لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن التضامن مع جنوب أفريقيا يمثل نوعا أو شكلا من التضامن العربي الأفريقي، وأي دولة في المنطقة تريد الحل والتدخل في القضية يجب عليها التنسيق مع الدولة المصرية.

الرئيس يسعى إلى الشفافية بين الدولة والمواطن

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مطالبة الرئيس المسؤولين بالظهور والتحدث والإجابة على أسئلة المواطنين أمر مهم بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والتواصل الفعال بين أجهزة الدولة والمواطن.