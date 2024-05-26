مفاجأة بشأن تفسير حلم موت الابن في المنام لابن سيرين

يراود الإنسان في منامه، العديد من الأحلام التي تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه إلى التساؤل عن سببها، وما يمكن أن تشير إليه، وما دلالاتها، ومن بين هذه الأحلام، حلم موت الابن في المنام.. فما تفسيره؟

حلم موت الابن في المنام

تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم موت الابن في المنام، فذهب أحدهم إلى أنه لا يشير إلى أي شيء، بل أنّ كل ما في الأمر، أنه جاء نتيجة كثرة تفكير الشخص في أطفاله وخوفه عليهم من التعرُّض لأي أذى، ما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب مفسر آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى طول عمر وصحة الابن في الواقع، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم موت الابن في المنام، دليل على تعرُّض صاحب الحلم إلى ضائقة مالية في المستقبل القريب.

تفسير ابن سيرين لحلم موت الابن في المنام

وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم موت الابن في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أنه له دلالات متنوعة، كالتالي:

وفاة الابن في المنام تدل على طول عمره وتمتعه بصحة جيدة، ويرجع ذلك إلى أن الموت في المنام يُشير إلى انتهاء مرحلة من مراحل الحياة والبدء بأخرى جديدة.

موت الابن المريض في المنام يدل على شفاءه من مرضه ونيله العافية.

بكاء الرائي على موت ابنه في المنام يدل على فرحه حسب تفسير ابن سيرين.