تفسير حلم التأخير عن موعد ما لابن سيرين.. «على حسب كنت هتقابل مين»

يراود الإنسان في منامه العديد من الأحلام التي تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه إلى التساؤل عن سببها، وما يمكن أن تشير إليه، وما هي دلالاتها، ومن بين هذه الأحلام، التأخير عن موعد ما في المنام.. فما تفسيره؟

حلم التأخير عن موعد ما في المنام

تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم التأخير عن موعد ما في المنام، فذهب أحدهم إلى أنه لا يشير إلى أي شيء، بل إن كل ما في الأمر أنه جاء نتيجة كثرة خوف الشخص من التأخر على مواعيد المقابلات المهمة في حياته، ما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب مفسر آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى تأخر رزق الرائي، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم التأخير عن موعد ما في المنام دليل على سوء العلاقة مع الشخص الآخر الذي كان ينوي مقابلته.

تفسير ابن سيرين لحلم التأخير عن موعد ما

وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم التأخير عن موعد ما في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أنه له دلالات متنوعة تختلف تبعًا لتفاصيل الحلم وأحداثه، وذلك كالتالي:

التأخر عن صلاة الفجر: يدل على الضيق والكرب، وربما يدل على الذنوب والمعاصي.

التأخر عن صلاة الجمعة: يدل على ضياع المال أو ضياع فرصة عظيمة.

التأخر عن موعد مع شخص معروف: يدل على سوء العلاقة مع ذلك الشخص، أو ضياع حقه.

التأخر عن موعد مع شخص غير معروف: يدل على حصول منافع ومال وفير.