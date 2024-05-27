السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة الحمراء.. ما السبب؟

السيدات من الفئات التي في بعض الأحيان يكون الجهاز المناعي لديها ضعيف للغاية، وهو ما يعرضها إلى الإصابة بمختلف الأمراض، ومن بينها مرض الذئبة الحمراء، إذ تُعد النساء الأكثر إصابة به عن الرجال بما يقرب من 9 مرات، إلا أن هناك جدلا كبيرا حول سبب كثرة إصابتها.

على الرغم من حالة الجدل، حول السبب الرئيسي لكثرة إصابة السيدات بمرض الذئبة الحمراء، مقارنة بإصابة الرجال، إلا أن بعض الأطباء أعادوا ذلك إلى حدوث الخلل في الهرمونات، وفق ما رواه الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة.

سبب إصابة السيدات بالذئبة الحمراء أكثر من الرجال

هناك بعض الدراسات التي تثبت أن مرض الذئبة الحمراء هو أكثر شيوعًا في السيدات، وذلك بسبب الهرمونات أو الجينات، حسبما ذكر «الحداد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن هرمون الأستروجين في السيدات يساعد على ظهور الخلل الجيني المسبب للإصابة بمرض الذئبة الحمراء أسرع من الرجال.

الضغوط النفسية والتوتر والعصبية، لدى السيدات أكثر من الرجال، مما يسبب الخلل الهرموني للأستروجين ويؤثر على جهاز المناعة الذاتية، ويؤدي إلى الإصابة بالذئبة الحمراء، وهي عبارة عن مرض التهابي مزمن يحدث عندما يقوم جهاز المناعة بمهاجمة خلايا وأعضاء الجسم، ويصيب الالتهاب الناتج عن هذا المرض العديد من أعضاء الجسم، مثل: الجلد، والمفاصل، والقلب، والرئتين، والكلى، وخلايا الدم والجهاز العصبى.

أعراض الذئبة الحمراء

وتتمثل أعراض الإصابة بالذئبة الحمراء في الآتي، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

- ظهور طفح جلدي مميز كالفراشة على الوجه يغطي الخدود وجسر الأنف.

- الإرهاق.

- الحمى.

- آلام المفاصل وتورمها وتيبسها.

- طفح جلدى في أي مكان بالجلد، يتفاقم عند التعرض للشمس.

- ضيق النفَس.

- ألم الصدر.

- جفاف العين.

- الصداع.

- فقدان الذاكرة.

- قد يعاني المريض أيضا من التعب، والحمى، وتغيرات الوزن، والألم العضلي، والتهاب الرئة، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، والغثيان، وعسر الهضم، وآلام البطن، والتهاب الغشاء المغلف للقلب، والتهاب عضلة القلب.

أما في مرحلة الطفولة، تكون المظاهر السريرية التالية أكثر شيوعًا من البالغين، وهي:

طفح جلدي.

التهاب الكلى.

تشنجات.

قلة الصفائح الدموية.

فقر الدم الانحلالي.

الحمى.