فوائد تناول الجبن القريش لصحة القلب وتعزيز المناعة.. «أساسية في الإفطار»

الجبن القريش أو البلدي، هو نوع من الجبن الطري الطازج المصنوع من الحليب، يتميز بلونه الأبيض وقوامه الحبيبي وطعمه المالح قليلاً، وينتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُعدّ من الأطعمة الشعبية في عديد من البلدان العربية، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ما يجعله خيارًا غذائيًا ممتازًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى بناء العضلات أو إنقاص الوزن.

فوائد الجبن القريش

والجبن القريش له عدة فوائد، أوضحتها الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة مستشفى جامعة القاهرة، وهي تتمثل في الآتي:

- يساعد على بناء العضلات:

يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين، وهو ضروري لبناء العضلات وإصلاحها، كما يُعدّ خيارًا غذائيًا ممتازًا للرياضيين والأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة كتلة العضلات.

- يدعم صحة القلب:

يُساعد الجبن القريش على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يُساعد على تنظيم ضربات القلب.

- يعزز الجهاز المناعي:

يُعدّ الجبن القريش مصدرًا غنيًا بفيتامين أ وفيتامين ب 12، وهما ضروريان لوظيفة الجهاز المناعي، إذ يُساعد فيتامين أ على مكافحة العدوى، بينما يُساعد فيتامين ب 12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

5. يساعد على إنقاص الوزن:

قلة السعرات الحرارية وارتفاع نسبة البروتين في الجبن القريش يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، كما يُساعد البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من الرغبة في تناول الطعام، ويمكن تاولها في وجبة الإفطار.

أضرار الإفراط في تناول الجبن القريش

وتوفر الجبنة القريش البروتين الذي يساعد على بناء العضلات إضافة إلى سعراتها المنخفضة، إلا أنّها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، لذا تنصح استشاري التغذية والمناعة بالاعتدال في تناولها حتى لا تؤثر على الضغط والكلى وتعمل على زيادة الوزن، إذ يحتوي 250 جراما من الجبنة القريش على 900 ملليجرام صوديوم، بينما ما يحتاجه الجسم 1500 ملليجرام في اليوم بأكمله.