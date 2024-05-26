وزير التعليم: «حيازة الموبايل في لجنة الامتحان حتى لو مغلق جريمة»

نصح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الطلاب بالتوجه للمدارس ولجان الامتحانات قبل بدء الامتحان حتى لا يضيع أي وقت ولن يكون هناك تهاون في أمور التفتيش من خلال استخدام عصا إلكترونية، وإجراءات التفتيش مهمة ولا تختلف من طالب لآخر أو في أي وقت.

وشدد «حجازي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن حيازة الموبايل في لجنة الامتحانات حتى لو مغلق جريمة.

وتابع: «لو معاك الموبايل حتى لو مغلق والعصا الإلكترونية كشفته سيتم تحرير محضر ضد الطالب المخالف.. ينصح بتسليم الموبايل من على باب اللجنة أو لمراقب الدور بحيث يكون العمل بشفافية كبيرة».