رضا حجازي: ندوة «تعليم الكبار» تهدف للوصول إلى الصفر الافتراضي في أعداد الأميين

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الندوة الوطنية الإقليمية الأولى حول «مفاهيم تعليم الكبار والأطر بين النظرية والممارسة»، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للقرائية والتعلم مدى الحياة، التي ينظمها مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار في مصر.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا أن افتتاح سلسلة بناء القدرات نعول عليها الكثير؛ لتعود بالنفع على منسوبي تعليم وتعلم الكبار في المنطقة العربية كونها تتناول موضوعات معاصرة تستجيب لحاجات ملحة في الدول العربية.

السلسلة في مصر تهدف للوصول إلى الصفر الافتراضي في أعداد الأميين

وأوضح الوزير، في كلمته، أن هذه السلسلة في مصر تهدف للوصول إلى الصفر الافتراضي في أعداد الأميين بحلول عام 2030، مشيرا إىل أنه لديه ثقة كبيرة في جهود المركز الإقليمي لليونسكو لتعليم الكبار بسرس الليان في مصر، وهيئات، وأقسام تعليم الكبار في مصر، والدول العربية؛ لقيادة هذا العمل في المنطقة العربية بالشراكة مع اليونسكو والشركاء الإقليميين، مؤكدًا أن مصر تقوم بتقديم الدعم المناسب لهذه المهمة واستدامتها.

وأكد أن هذه الندوة تعد بداية لسلسلة متكاملة ومتواصلة من الندوات لتعميق فهم الموضوعات المطروحة فى مجال «تعليم الكبار وتدريسها وتقويمها بين النظرية والممارسة»، بهدف تكوين لغة مشتركة بين العاملين فى مجال تعليم وتعلم الكبار، وتبادل الكثير من الخبرات في المنطقة العربية للاستفادة منها في هذا المجال.