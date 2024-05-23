بدء تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة «رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان»، يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو 2024، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، التي من المقرر أن تبدأ 10 يونيو المقبل.

تسليم بطاقات أرقام الجلوس

أشارت الوزارة، إلى أنه سيجري تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية الاثنين المقبل، تمهيدا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس، الثلاثاء 28/ 5/ 2024.