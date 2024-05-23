محظورات طلاب الثانوية العامة داخل اللجان.. 10 أشياء تجنب ارتكابها

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة خلال شهر يونيو المقبل، حددت وزارة التربية والتعليم محظورات طلاب الثانوية العامة داخل اللجان التي ينبغي تجنب الدخول بها، وتضمنت مجموعة متعددة من الأجهزة الإلكترونية على رأسها الهاتف المحمول والساعات الذكية.

محظورات طلاب الثانوية العامة داخل اللجان

من أهم محظورات طلاب الثانوية العامة داخل اللجان، ما يلي:

- يحظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

- يحظر اصطحاب أي أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجان الامتحانية.

- يحظر تصوير أسئلة الامتحان، ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونية.

- عدم دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- لا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

- لا يسمح للطالب بالتأخير على موعد بدء الامتحانات لأكثر من 15 دقيقة، أي في حدود الساعة 9:15 صباحًا.

- يُمنع الإجابة داخل كراسة الأسئلة، لأنه لن يتم تصحيحها.

- التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة أو التغيب عن لجنة الاختبارات.

- يحظر تصوير أي أسئلة أو أجوبة أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة ونشرها عبر صفحات الغش.

- يحظر القيام بأي أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تنطلق يومي 10 و12 يونيو المقبل، بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم بعد ذلك يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى المبارك، من يوم 13 يونيو وحتى 21 من الشهر نفسه، على أن تُستأنف الامتحانات بالمواد الدراسية الأساسية يوم 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.