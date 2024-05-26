قصواء الخلالي: يوجد إجماع في إسرائيل بأنهم في الطريق إلى حافة الهاوية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن ملف الهدنة والمفاوضات كان شبه مُعلق مؤخرًا بسبب التعنت الإسرائيلي وهذا أحد الأسباب التي أزعجت مصر.

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك إجماع في إسرائيل بأنهم في طريقهم إلى حافة الهاوية خاصة بعد الانشقاقات في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه توجد حالة من التخبط بالداخل الإسرائيلي، لافتة إلى أن هناك مظاهرات نشبت في الداخل؛ احتجاجا على سياسة قادتهم، وهذا المنحنى جيد بالنسبة لنا.

خسائر إسرائيل تتزايد على جميع الأصعدة

وتابعت أن خسائر إسرائيل أصبحت تتزايد على كافة الأصعدة، ويوجد فراغ في التسلسل الإداري والعسكري بحكومة نتنياهو، منوهة بأن هناك بوادر أزمات ستعصف بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأنه يوجد فشل في الحفاظ على مؤيدي إسرائيل التاريخيين مثل أمريكا وبريطانيا، وأن دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية يأتي من منطلق مسؤوليتها التاريخية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.