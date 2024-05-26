بطول 2 كيلومتر.. افتتاح كورنيش المشاية السفلية على النيل بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، افتتاح كورنيش المشاية السفلية على النيل، اليوم الأحد 26 مايو، بعد تطويره بطول 2 كيلو متر تقريباً بتكلفة إجمالية 8,5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

افتتاح كورنيش المشاية السفلية بالدقهلية

وأكد أن تطوير المشاية السفلية وإنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل، هدية الرئيس السيسي لشعب الدقهلية، إذ جاء عقب افتتاح الممشى السياحي الجديد على النيل بإجمالي طول 1,250 مترا لعمل متنفس ترفيهي للمواطنين.

الهدف من تطوير المشاية السفلية بالدقهلية

وأوضح أن الهدف من تطوير المشاية السفلية وإنشاء الممشى السياحي الجديد على النيل هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره والدقهلية، ولكي تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الأماكن الترفيهية بها ورصف شوارعها.

وأضاف أنه تم وضع خطة منذ عام 2020 لإنشاء مناطق ترفيهية جديدة وتطوير ورفع كفاءة كل الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة والمتنزهات لعمل متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية.

وأكد على دور القيادة السياسة التي تعمل على توفير كل الخدمات لجميع المواطنين في ربوع مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والترفيهية التي تخدم المواطنين.