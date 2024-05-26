سعر بنطلون محمد رمضان في حفل افتتاح نهائي دوري أبطال إفريقيا

خطف محمد رمضان، الأنظار خلال حفل افتتاح نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين المارد الأحمر والترجي التونسي، وسط أجواء حماسية كبيرة من مشجعي النادي الأهلي، التي ظلت تهتف وتتفاعل مع غناء «رمضان».

محمد رمضان أشعل الأجواء في حفل نهائي دوري الأبطال

وظهر الفنان محمد رمضان وسط استاد القاهرة، مرتديًا تيشرت طُبعت عليه صورة نيلسون مانديلا، وبنطلون من خامة الجلد، وحذاء لامع يميل للون الذهبي، ونظارة سوداء، ونستعرض سعر البنطلون الجلد الذي ظهر به «رمضان» خلال الحفل.

سعر بنطلون محمد رمضان

خلال حركات مرنة، ورقص سلسل أسعد «رمضان» جمهوره وعاشقي المارد الأحمر، خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يعوق البنطلون الجلد حركته، ويصل إلى نحو 618 دولار، أي تجاوز الـ30 ألف جنيه مصري، وفق ما ذكره موقع «lyst».

وشارك الفنان محمد رمضان فى تقديم أغنية خاصة فى حفل الافتتاح مع مجموعة من المطربين، وعندما انتهى من الغناء ظل يهتف بـ اسم نيلسون مانديلا، وبعدها كشف في تصريحات صحفية عن سبب هتافه لنيلسون مانديلا، فقال: «نيلسون مانديلا هو رمز كبير حرر جنوب أفريقيا في وقت مهم ومن المؤثرين في القارة الأفريقية بشكل كبير ومفيش حد بيختلف عليه خالص من كل الطوائف، فحبيت ان أذكر الراجل العظيم دا».