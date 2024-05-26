حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مشروعات الوادي الجديد تعكس رؤيته الثاقبة

ثمّنت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة الوادي الجديد، وأكدت اهتمام الرئيس بدور الإعلام التنموي وأهمية نقل الحقيقة بموضوعية وشفافية إلى الجمهور.

وقالت بدوي في تصريحات صحفية، إنّ كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤيته الثاقبة لأهمية الإعلام التنموي في تحقيق التقدم والازدهار.

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أنّ توجيهاته بضرورة أن يتحدث المسؤولون عن الواقع الحقيقي تعزّز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مختلف المجالات، بفضل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي ورؤيته الاستراتيجية لتنمية كل جزء من مصر.

وتابعت ماجدة بدوي، أنّ المشروعات التنموية في الوادي الجديد دليل آخر على التزام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، مطالبة المسؤولين بالخروج والحديث بشفافية وصراحة مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما دعت ماجدة بدوي، وسائل الإعلام إلى تبني نهج إعلامي بنّاء يسلط الضوء على الإنجازات والتحديات على حد سواء، ويرفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في جهود التنمية.