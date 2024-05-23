بشارة: توريد 76.6 ٪ من كميات القمح المستهدفة في الإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لهذا الموسم إلى 48 ألفًا 137 طنًا 217 كيلو جرام/ خلال عام 2024 الحالي، مقارنةً بالعام الماضي، بنسبة تصل إلى 76% من المستهدف الوصول له هذا العام.

وقال بشارة في بيان اليوم الخميس: إنه منذ بداية موسم حصاد القمح لهذا العام جرى حصاد 37 ألف و250 فدان، جرى توريدها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك لمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.

برامج ارشادية لتوعية المزارعين

وقال «بشارة»: إن مديرية الزراعة نفذت حزمة من البرامج والندوات الإرشادية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة، إلى جانب إدراج المحافظة ضمن مبادرة «ازرع» حيث جرى توزيع عدد 2678 شيكارة تقاوي (بنصف الثمن) على عدد 838 مزارعا.

وتبلغ إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة 37 ألفًا و833 فدانًا من أجود الأنواع (مصر 1، مصر 3، ج171، سخا 95 وسدس 14، إيجاسيد).