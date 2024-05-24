«زراعة المنوفية»: عملية توريد القمح تخطت 100 ألف طن في الصوامع

أكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، استمرار توافد المزارعين على صوامع وشون وهناجر المحافظة، لتوريد محصول القمح خلال الأسابيع الماضية؛ إذ تفتح 13 صومعة أبوابها للمزراعين على مدار اليوم في موسم حصاد الذهب الأصفر.

عميلة توريد القمح تتخطى 100 ألف طن

وأضاف «التركاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة توريد القمح في صوامع المحافظة تخطت 100 طن من الذهب الأصفر، بسبب الإنتاجية العالية هذا الموسم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأراضي لم يجر حصادها حتى الآن، ومن المحتمل أن تزيد عملية توريد القمح خلال الفترة المقبلة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على أن محافظة المنوفية أحد أكثر المحافظات زراعة للذهب الأصفر على مستوى الجمهورية؛ إذ تبلغ المساحة المزروعة من القمح 100 ألف فدان تقريبا، موزعة على المدن والقرى والنجوع، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان حسب المزارعين تتراوح بين 21: 24 أردب في الفدان، وجاءت الإنتاجية عالية هذا الموسم، بسبب اعتدال المناخ.